Saiba quais são os concursos públicos em aberto na Bahia em setembro

Há vagas para os níveis médio, técnico e superior

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 21:30

A Bahia tem atualmente ao menos quatro concursos públicos em aberto, com 166 vagas, no total. Os salários variam de R$ 1,8 mil a R$ 9 mil. As vagas contemplam as cidades de: Ilhéus, Barro Preto, Jequié e Vitória da Conquista. Há vagas para os níveis médio, técnico e superior.

Prefeitura de Barro Preto

A Prefeitura de Barro Preto, no sul do estado, está com vagas abertas até quinta-feira (19). A prova acontece no dia 10 de novembro. As inscrições são feitas via internet.

As vagas são para agente administrativo; analista de contabilidade; fiscal de tributos; coordenador(a) pedagógico; secretário(a) escolar; professor (a) de educação infantil e de ensino fundamental I e II; psicólogo; e enfermeiro. Os salários variam entre R$1.320 e R$2.640.

Câmara de Ilhéus

Até a próxima quinta-feira (19), a Câmara Municipal de Ilhéus, no sul baiano, oferece inscrições para preencher 19 vagas em diversas áreas, com salários que variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Consulpam, banca organizadora responsável pela condução do processo seletivo. O edital se encontra no Diário Oficial no site da Câmara de Vereadores. As provas serão aplicadas em 13 de outubro, e a publicação do resultado final será em 26 de dezembro.

O concurso oferece vagas para cargos que abrangem desde o setor administrativo até áreas técnicas especializadas. Os cargos disponíveis no concurso incluem: Analista Contábil, Analista Jurídico, Analista de Controle Interno, Analista de Licitações e Contratos, Analista Administrativo, Analista de Recursos Humanos, Analista Legislativo, Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Comunicação Social, Intérprete de Libras, Assistente Administrativo, Assistente de Licitações e Contratos, Assistente Legislativo e Assistente em Tecnologia da Informação.

Uesb

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) está com cinco vagas em aberto para o cargo de professor, nos campi dos municípios de Jequié e Vitória da Conquista, com salários de R$ 3.036 a R$9.755. Serão disponibilizadas cinco vagas imediatas, distribuídas entre o Departamento de Saúde 2 (DS2), no campus de Jequié, e os Departamentos de Ciências da Saúde (DCS) e de Estudos Linguísticos e Literários (Dell), campus de Vitória da Conquista. As inscrições devem ser realizadas até a próxima segunda-feira (23), exclusivamente pela internet.

A seleção constará de prova escrita, didática, de títulos e apresentação de memorial, de caráter eliminatório e classificatório. Podem concorrer, candidatos formados em Medicina e Letras, Linguística ou área afim, além de atender outros requisitos dispostos no Edital.

Uneb

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) lançou, na última quinta-feira (12), o edital de Seleção Pública de provas e títulos para contratação temporária de professor(a) substituto(a) em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

São 102 vagas a serem distribuídas em diferentes campi da Universidade. Os interessados deverão realizar inscrição entre os dias 19 de setembro e 3 de outubro, no site. A taxa de inscrição é de R$ 200. Os salários variam entre R$ 2.022 e e R$ 4.044.

O processo seletivo consistirá em três etapas: entrevista, aula pública e prova de títulos. A previsão é que o resultado final seja divulgado no dia 19 de novembro.