PERFIL RACIAL DA BAHIA

Saiba quais são os dez municípios baianos com população mais negra

Terra Nova, no centro-leste do estado, encabeça levantamento do IBGE com base no Censo 2022

Larissa Almeida

Publicado em 20 de novembro de 2024 às 07:07

A Bahia tem nove das dez cidades mais negras do país. Na liderança estão Terra Nova, Teodoro Sampaio e Pedrão, situadas no interior e com os maiores percentuais de pessoas negras em relação à população total do estado. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2022.

De acordo com Clímaco Dias, geógrafo e professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), essas cidades têm em comum a localização mais ao centro-norte e leste do estado, e as marcas da predominância do cultivo de cana-de-açúcar na região.

“São cidades que se formaram com quase totalidade da população negra, com muito mais pretos do que pardos. Na década de 80, elas pareciam cidades esquecidas, porque não se integravam a nenhum circuito econômico dinâmico, de modo que a população ficou encapsulada. Muitas usinas faliram ou entraram em produção com baixíssima produtividade, o que deixou as cidades paralisadas”, analisa.

Além das três cidades, completam a lista dos dez municípios mais negros Salinas da Margarida, São Gonçalo dos Campos, Antônio Cardoso, Aramari, Ourinçangas, Irará e São Francisco do Conde.

A Bahia também detém mais de 80% das cidades predominantemente negras do Brasil. Quem está à frente dessa estatística é Antônio Cardoso. Em seguida, aparecem Ouriçangas, Cachoeira, Santo Amaro e Conceição da Feira.

Por que o 20 de novembro demorou para virar feriado?

O Dia da Consciência Negra será comemorado pela primeira vez como feriado em todo o Brasil neste ano. A data que relembra a morte de Zumbi dos Palmares em 1695 agora faz parte do calendário nacional. Antes, em apenas seis estados brasileiros era feriado: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.