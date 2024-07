ENTENDA

Saiba quando é preciso autorização dos pais para crianças e adolescentes viajarem sozinhos

Documento pode ser emitido online pelos cartórios

Maysa Polcri

Publicado em 30 de julho de 2024 às 06:30

Número de autorizações online para crianças viajarem sozinhas bateu recorde na Bahia Crédito: Paula Fróes/CORREIO

No primeiro semestre deste ano, o número de autorizações eletrônicas de viagem (AEVs) nacionais e internacionais para crianças e adolescentes bateu recorde na Bahia. Foram 299 documentos emitidos virtualmente, contra 172 no ano passado. Veja abaixo quando as assinaturas dos responsáveis são obrigatórias.

Viagem nacional

Se o destino for uma cidade de outro estado e a criança ou adolescente tiver menos de 16 anos, é preciso da assinatura de pelo menos um responsável pela guarda. Isso vale se o viajante estiver sozinho ou acompanhado de terceiros.

Caso a criança ou adolescente menor de 16 anos esteja viajando com tios ou avós, a autorização não é necessária. Nesses casos, somente é preciso apresentar RG ou certidão de nascimento do menor de idade.

Viagem internacional

Quando a viagem é realizada para fora do Brasil, as determinações são diferentes. A idade mínima passa a ser 18 anos e a autorização deve ser assinada por ambos os responsáveis. Mesmo quando a criança ou adolescente estiver viajando com um dos genitores, é preciso que a outra parte autorize a viagem.

As autorizações eletrônicas de viagem (AEVs) podem ser feitas online, com o preenchimento de um formulário e uma videochamada. O documento é obrigatório para que crianças e adolescentes de até 16 anos viajem sozinhas dentro do Brasil. Para embarques internacionais, a idade é 18 anos.