MOTO AQUÁTICA

Saiba quanto custa ter e manter um jet ski

Modelos novos custam a partir de R$60 mil

A propaganda antiga já alertava: os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. Por isso, antes de pensar em comprar um jet ski é preciso saber que, para pilotá-lo, é preciso ter licença. >

A habilitação só é emitida após o curso técnico e aprovação no exame da Marinha. O valor do curso varia entre R$ 600 e R$ 1.400, a depender da escola. Pilotar jet ski sem a devida autorização rende multa. >

Agora que você já sabe o que é preciso para pilotar, vamos aos preços. Assim como acontece com outros veículos, os valores do jet skis variam a depender do modelo, ano e fabricante. No mercado de usados, os veículos são vendidos por preços a partir de R$ 5 mil. >