MADE IN BAHIA

Saiba que tipo de roupa a Bahia fabrica e para onde a produção é escoada

Indústria têxtil movimenta R$ 180 milhões na economia do estado

Larissa Almeida

Publicado em 7 de junho de 2024 às 06:15

Camisas Polo Crédito: Divulgação

A indústria têxtil baiana, segmento que transforma fibras em fios, fios em tecidos e tecidos em peças de vestuário, movimenta cerca de R$ 180 milhões na economia do estado anualmente, de acordo com o Sindicato da Indústria de Vestuário do Estado da Bahia (Sindvest). Entre as produções de roupas, o destaque vai para os fardamentos, peças casuais e moda fitness, que costumam ser escoadas dentro e fora do estado.

“O fardamento corporativo é a essência da produção do polo têxtil de Salvador, talvez seja 70%. A moda casual e fitness também se destacam. Na minha empresa Polo Salvador, faço a camisa polo com malha. Os tecidos para fardamento mais pesado são brim ou jeans”, detalha Hari Hartmann, presidente do Arranjo Produtivo Local de Confecções da Bahia (APL/Confec-BA) e do Sindvest.

Hari relata que grande parte da sua produção é escoada para empresas da Bahia, mas também de São Paulo. Por dia, a fábrica produz 1.500 peças por dia, sendo que grande parte daquelas destinadas ao fardamento ficam na Bahia.

Também no polo têxtil, a fábrica Bordados a Mil, especializada em personalização com bordados, faz bordados em peças próprias ou customizações em peças dos clientes, que geralmente são em jalecos, acessórios ou fardamento. O empresário Marco Aurélio Souza conta que o escoamento da produção fica concentrada no estado.

“Hoje nossa empresa não exporta, porém somos parceiros fazendo a personalização de diversas empresas de fardamento que vendem em todo o território nacional e exportam para alguns países da América Latina”, diz.

Na fábrica Bahia Workwear Uniformes, empresa que também é especializada na confecção de uniformes corporativos, o empresário Rodrigo Zerbinatti Costa conta que faz uso de tecidos como brim, sarjas coloridas, tecidos mistos de camisaria e poliéster, além de jeans, para fabricar 2 mil peças por dia. Os produtos são escoados para a indústria local e de outros estados.

“As peças são escoadas para indústrias da Bahia e de outros estados, empresas que prestam serviços em fábricas. Nosso grande portfólio é de empresas que engenharia, então mandamos peças para o Pará, Manaus, Belo Horizonte, Manaus e os estados do Nordeste”, conta.