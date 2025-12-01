Acesse sua conta
Saiba quem era Thiana Biondo, a corredora que morreu durante treino na orla de Salvador

Jornalista de 44 anos sofreu parada cardíaca no Jardim de Alah, no último fim de semana; homenagens destacam sua disciplina, carinho e paixão pela corrida.

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11:44

Thiana Biondo
Thiana Biondo Crédito: Reprodução

Apaixonada por corrida, um jeito carinhoso de ser e uma profissional ímpar. Estas eram algumas das inúmeras qualidades que os amigos e familiares tinham sobre a jornalista Thiana Biombo. A atleta amadora de 44 anos morreu no último sábado, após passar mal enquanto praticava seu esporte preferido: corrida de rua. Ela sofreu uma parada cardíaca durante um treino no Jardim de Alah.

Nas redes sociais, a Facom, Faculdade de Comunicação da Ufba, lamentou a morte da profissional. “Por sua partida precoce, Thiana deixará saudades e lembrança em todos aqueles que a tinham como alguém querido, além de exemplo de pessoa empática e dedicada. Neste momento delicado, desejamos a toda família e amigos de Thiana nossos melhores votos de consolo”, disse a Facom, no seu perfil do Instagram.

O grupo de corrida que ela fazia parte, o My Team, também lamentou a morte da atleta. “Hoje nossa assessoria amanheceu em silêncio. (...) Foram quase quatro anos caminhando juntas, aprendendo, evoluindo, cuidando do corpo e da mente sempre com responsabilidade. Cada detalhe do corpo dela era observado, respeitado, cuidado… E eu, como treinadora, sempre admirei o quanto ela me tirava da zona de conforto com sua disciplina e vontade de fazer tudo da melhor forma possível. A partida de Thiana foi inesperada e muito dolorosa”, escreveu, nas redes.

Thiana era copywriter, terapeuta e, claro, atleta amadora apaixonada pela corrida. No seu currículo, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Sussex (2012), graduada em Comunicação Social-Jornalismo pela Ufba (2005). Coeditora, autora e tradutora do site Global Voices em português, atuava como tradutora e repórter para diversos veículos brasileiros e internacionais. Adorava falar sobre História Internacional, Relações Internacionais, Mídia Cidadã e Fotografia.

Entenda o caso

No último sábado (29), Thiana sofreu uma parada cardíaca enquanto corria na orla de Salvador, no trecho do Jardim de Alah. Ela ainda foi socorrida por colegas e integrantes da Flash Assessoria Esportiva, incluindo alguns médicos que também participavam do treino e levada ao Hospital da Bahia, mas não resistiu. A ocorrência foi confirmada pela Polícia Militar, que atendeu o chamado após populares notificarem o fato.

Corredores locais reclamaram da demora do Samu e a recusa de ajuda de estabelecimentos locais, que não emprestaram o desfibrilador. O Samu foi acionado logo pela manhã com duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra avançada, mas pouco depois foi informado que a vítima já havia sido levada para o hospital. Mesmo com o atendimento de urgência, os esforços não foram suficientes para salvá-la.

