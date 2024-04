EDUCAÇÃO

Salvador Avalia aplica primeira avaliação de 2024 para alunos do Ensino Fundamental

A prova visa avaliar o desempenho dos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) aplicou, nesta quarta-feira (17), a primeira avaliação do Programa Salvador Avalia (Prosa) 2024. A prova visa avaliar o desempenho dos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal, em relação às aprendizagens propostas nas suas matrizes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.

A prova é realizada duas vezes no ano e contém 20 questões de Língua Portuguesa e 20 de Matemática. Em 2024, a Gerência de Formação e Monitoramento (Gefom), através da Coordenadoria de Avaliação e Monitoramento (CAM), também incluiu uma avaliação de Ciências Naturais para as turmas de 4º e 5º, 8º e 9º ano, que será realizada na sequência, nesta quinta-feira (19).

A diretora da Escola Municipal Osvaldo Cruz (Rio Vermelho), Ana Carla Souza, comentou sobre a importância da prova para identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos. “A pandemia trouxe consigo uma defasagem significativa no processo de aprendizagem, privando não só os estudantes de recursos, mas também de condições básicas para avançarem em seu desenvolvimento. A avaliação, portanto, torna-se então uma ferramenta importante para medir o conhecimento desses alunos e direcionar os esforços necessários para sanar as dificuldades enfrentadas, especialmente para crianças com necessidades especiais, para que possamos oferecer um suporte a elas com maior atenção”, explicou.