CALORÃO

Salvador é a capital mais quente do Norte e Nordeste neste sábado (8); confira previsão

Máxima, segundo o Climatempo, vai alcançar 32ºC

Tharsila Prates

Publicado em 7 de março de 2025 às 23:10

Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/ Arquivo CORREIO

No primeiro final de semana após o Carnaval, vai dar praia em Salvador. Pelo menos, se depender das temperaturas. De acordo com o Climatempo, a capital baiana terá a máxima mais quente deste sábado (8) entre as capitais do Norte e Nordeste do país. A previsão é que alcance os 32ºC, com sol, chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. A noite, segundo o Climatempo, terá pouca nebulosidade.>

Em Aracaju (SE), a máxima para este sábado será de 30ºC, em Belém (PA) de 31ºC, Boa Vista (RR) 31ºC, Fortaleza (CE) 30ºC, João Pessoa (PB) 31ºC, Macapá (AP) 29ºC, Maceió (AL) 30ºC, Manaus (AM) 28ºC, Natal (RN) 29ºC, Porto Velho (RO) 30ºC, Recife (PE) 31ºC, Rio Branco (AC) 31ºC, Salvador 32ºC, São Luís (MA) 28ºC e Teresina (PI) 31ºC.>

Também de acordo com o Climatempo, o mês de março, porém, começou com volumes expressivos de chuva em diversas áreas do Brasil, especialmente no Norte e na costa norte do Nordeste. O principal responsável por essa condição é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um dos principais sistemas meteorológicos atuantes nessa época do ano.>

Esse fenômeno ocorre quando os ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul se encontram sobre o oceano, carregados de umidade. Esse choque forma uma faixa de instabilidade que avança em direção ao continente, trazendo chuvas intensas para o litoral norte do Nordeste e para grande parte da região Norte do Brasil.>

No Norte do Brasil, a ZCIT é uma das principais responsáveis pelas chuvas na região amazônica, especialmente no Amapá, Amazonas e Pará. Já no Nordeste, a atuação do sistema é essencial para os acumulados elevados no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. A previsão de chuva, por enquanto, não inclui Salvador. Quando essa faixa de instabilidade se posiciona mais ao sul, a quantidade de chuva nessas áreas aumenta significativamente.>

Acumulados >

A primeira semana de março foi marcada por volumes expressivos de chuva em diversas cidades do Norte e do Nordeste. Entre segunda e sexta-feira, algumas localidades registraram acumulados superiores a 150 mm, reforçando o impacto da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).>

No Nordeste, os maiores acumulados foram registrados no Piauí e Maranhão. Parnaíba (PI) liderou com 216,2 mm, seguido por Chapadinha (MA) com 187,6 mm e Ilha Grande (PI) com 182,0 mm. Outras cidades maranhenses também registraram altos volumes, como Araioses (173,6 mm) e Viana (143,6 mm).>

Na região Norte, Manaus (AM) acumulou 167,0 mm, enquanto Careiro (AM) teve 177,8 mm e Canutama (AM) chegou a 156,5 mm. No Pará, a cidade de Santarém (Jaderlândia) também registrou um acumulado significativo, com 140,4 mm.>