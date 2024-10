ELETRICIDADE

Salvador é a primeira capital do Brasil a ter 100% da iluminação pública em LED

São mais de 200 mil pontos de luz de LED na cidade

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 15:22

Iluminação pública de Salvador Crédito: Lucas Moura I Secom PMS

Salvador é a primeira capital do Brasil a ter 100% de sua iluminação pública em tecnologia LED, utilizando recursos próprios. Entre as iniciativas que fizerem com que a cidade alcançasse esse posto está o programa “Iluminando Nosso Bairro”, que instalou mais de 200 mil pontos de luz, consolidando o município como uma referência nacional no segmento.

“Realizamos estudos técnicos constantes para garantir que as áreas em expansão sejam bem atendidas, melhorando a qualidade de vida e a segurança nas vias públicas. Salvador se destaca como um modelo de eficiência fiscal e gestão pública, inspirando outros municípios no Brasil e no mundo”, afirma Ângelo Magalhães, diretor de Serviços de Iluminação Pública (Dsip).

Além disso, a Dsip investiu em tecnologias de telegestão para otimizar o consumo de energia. Segundo Magalhães, o sistema permite o controle remoto de 1,1 mil luminárias, ajustando automaticamente a intensidade da luz conforme a demanda da via. “Isso proporciona uma economia de energia superior a 45%, além de facilitar o monitoramento e a manutenção da rede por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones”, acrescenta.

A Dsip, inclusive, ampliou as ações em espaços públicos específicos. Por meio do programa “Meu Ponto Iluminado”, por exemplo, os usuários do transporte público da cidade passaram a ter um reforço significativo de luz próximo às paradas de ônibus, com cerca de 1 mil abrigos já iluminados.

Já pelo programa “Clareou, É Gol”, o órgão instalou postes e refletores em espaços esportivos, modernizando 560 campos de futebol e quadras, o que permite o uso noturno dessas áreas por parte da população.

Desafios

Apesar dos avanços tecnológicos e da expansão da rede de iluminação em LED, Magalhães ressalta que o vandalismo e o furto de cabos continuam sendo desafios enfrentados pela equipe de iluminação pública em Salvador. “Somente este ano, os furtos de cabos geraram um prejuízo superior a R$ 2 milhões. No entanto, estamos implantando redes antivandalismos em diversos pontos da cidade para dificultar esses crimes e evitar que as vias fiquem no escuro”, informou.