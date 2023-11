Salvador é afetada por onda de calor do Centro-Oeste e Sudeste do país

Salvador segue com temperaturas acima da média até final de semana . Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Apesar de não estar sendo atingida pela massa de ar quente associada a onda de calor que paira sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país, a capital dos baianos está sendo influenciada por ela. O resultado são temperaturas acima da média esperada para o mês de novembro, mas não por tempo suficiente para se igualar as cidades que estão no centro da massa de ar quente.



Nesta terça-feira (14), Salvador registrou 32,3°C, enquanto a temperatura máxima esperada para os meses de novembro é de 29,8°C. Segundo o especialista em meio ambiente do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) Aldirio Almeida, apesar de ser uma diferença considerável, ela está dentro das variações registradas quando há presença de uma massa de ar quente e está abaixo do recorde histórico do mês, registrado em 2015, de 33,1°C.

“No Brasil, nós utilizamos como critério para definir onda de calor um período de, pelo menos, cinco dias com temperaturas máximas no mínimo 5°C acima da média histórica. A massa de ar quente e seco associada a esta onda de calor está centrada sobre parte do sudoeste e centro-oeste brasileiro, influenciando mais as condições no oeste baiano. Desta forma, o litoral baiano, incluindo Salvador e RMS, não deve atingir o critério adotado para classificação”, explica Aldirio.

Quem também está sendo afetado pela onda de calor, mesmo sem estar em seu epicentro é o oeste da Bahia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Barreiras tem previsão de Sol para o resto da semana, com temperaturas que podem chegar a 38°C

Sensação térmica

Por estar situada no litoral-baiano, Salvador é uma cidade úmida. Segundo Aldirio, essa umidade associada a alta temperatura é a responsável por gerar a sensação de que está mais quente do que o número no termômetro indica.

“A uma mesma temperatura, quanto maior a umidade relativa do ar, maior é a sensação de calor. Por exemplo, hoje [terça-feira (14)], no momento que os termômetros registraram 32,3°C, a umidade relativa do ar estava em 52%, o que implica uma sensação térmica de 35°C”, detalha Aldiro

Ainda segundo ele, mesmo fora da onda de calor, as temperaturas em Salvador devem permanecer acima da média esperada para o mês de novembro até o final desta semana.

Previsão para Salvador

Quarta-feira (15):

Máxima: 31°C

Mínima: 24°C

Clima: sol e aumento de nuvens com chances de chuva a noite.

Quinta-feira (16):

Máxima: 31°C

Mínima: 25°C

Clima: sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva de tarde e tempo firme à noite.

Sexta-feira (17):

Máxima: 32°C

Mínima: 24°C

Clima: sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva de tarde e tempo firme à noite.