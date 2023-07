Salvador é única cidade do Brasil entre 50 mais musicais do mundo

Salvador é a única cidade do Brasil entre as 50 mais musicais do mundo, segundo pesquisa do SeatPick, maior mecanismo de busca de bilhetes e mercado de ingressos para eventos ao vivo. A capital baiana teve destacados pela empresa 11 espaços que possuem uma atmosfera propícia para a realização de shows.



Em publicação nas redes sociais, o prefeito Bruno Reis comemorou a presença da cidade no importante ranking e lembrou o caráter musical de Salvador. “Somos a capital da música e da alegria! Que orgulho nossa cidade ser a única representante do Brasil no ranking das cidades mais musicais do mundo. Isso é mais uma comprovação de um trabalho planejado e preocupado em colocar Salvador novamente como destino para o mundo inteiro”, escreveu.