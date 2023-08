Salvador ganha bar e restaurante em rooftop de hotel com 500 m² e vista panorâmica

Petiscos exclusivos, carta de drinks sob medida, ambiente charmoso e uma vista panorâmica para a cidade. Esses são os atributos do Rooftop 27, empreendimento que acaba de abrir as portas, ainda em fase de testes (soft opening), no 27° andar do Hotel Intercity Salvador, no Caminho das Árvores. Espécie de refúgio urbano para quem quer relaxar e descontrair, o espaço abre diariamente, a partir das 11h, sob reserva.



O cardápio tem como destaques tostada de polvo, bolinhos de costela, carré de cordeiro com especiarias, polvo grelhado com legumes confitados e moqueca de banana da terra. Pratos que podem ser harmonizados com os drinks da casa. Os destaques vão para o Tropical City, com whisky, xarope de açúcar, sumo de limão e licor de pitanga; e o Maria Quitéria, com gin pink, sumo de limão, sumo de capim limão, xarope de beterraba e espuma de manga. Clássicos como Negroni e Moscow Mule também fazem parte da carta.