CIDADE

Salvador ganha mais uma academia pública ao ar livre

Salvador acaba de ganhar mais uma academia pública, com acesso gratuito a atividades físicas. Desta vez, a localidade beneficiada com o projeto foi a Avenida Barros Reis, que recebeu neste domingo (29) a 11ª estrutura equipada com aparelhos de musculação num espaço ao ar livre que também desenvolverá aulas coletivas com orientação de profissionais qualificados.

O público poderá visitar o lugar de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h e de 17h às 21h; no sábado, das 6h às 10h. No domingo, o espaço estará fechado.

No sábado (28), o órgão fez a entrega de uma academia no Largo do Tanque, somando-se às unidades da Boca do Rio, Calabar, Bonfim, São Tomé de Paripe, Itapuã, Dique do Tororó, Cajazeiras, Mané Dendê e Imbuí. No próximo mês, também serão entregues academias em São Caetano, Amaralina e Narandiba.