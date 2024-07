COMIDA ORIENTAL

Salvador ganha primeiro restaurante especializado em lámen; saiba onde fica

No final de agosto, Salvador vai ganhar seu primeiro restaurante especializado em lámen. À frente do projeto está o chef Vini Figueira, que vai colocar a operação bem próxima de onde já estão seus dois outros restaurantes: o Vini Figueira Mar e o Vini Figueira Gastronomia, na Travessa Bartolomeu de Gusmão, 101, Rio Vermelho.

De acordo com o chef, a ideia de abrir o novo espaço gastronômico surgiu de pesquisas durante suas últimas viagens. “A febre do lámen está em São Paulo, nos Estados Unidos, em muitos lugares na Europa, além da Ásia, por isso decidi que eu ia levar o primeiro restaurante especializado nesse prato para Salvador”, disse em entrevista ao Alô Alô Bahia.

O lámen é um prato de origem chinesa, mas foi no Japão que ele ganhou sua fama. Segundo o especialista em cultura japonesa Jo Takahashi, esse tipo de macarrão foi introduzido no país a partir dos bairros chineses de Kobe e Yokohama, no final do século 19 e caiu no gosto popular como alimento alternativo barato e nutritivo em tempos de escassez após a Segunda Guerra Mundial.