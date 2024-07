SAÚDE DOS PETS

Salvador inicia campanha de vacinação antirrábica animal nesta segunda (8)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) inicia, nesta segunda-feira (8), a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A abertura da mobilização aconteceu pela manhã, na Associação Cultural do bloco afro Malê Debalê, no Alto do Abaeté, em Itapuã. A meta da campanha é vacinar 261 mil animais até o dia 6 de setembro.

A lista completa dos postos de saúde pode ser consultada no Fala Salvador, no número 156 ou pelo telefone do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), através do número (71) 3202-0984, onde será possível também tirar dúvidas.