CONFIRA

Salvador lidera o ranking de furtos de cabos elétricos

Em todo estado, cerca de três mil consumidores foram afetados pelo furto de cabo em 2024

Da Redação

Publicado em 17 de julho de 2024 às 17:17

Dados foram divulgados pela Coelba Crédito: Divulgação

Os municípios com o maior número de ocorrências relacionadas ao furto de cabos elétricos na Bahia são Salvador, Feira de Santana, Conceição do Coité, Serrinha e Araci, respectivamente. Em todo estado, cerca de três mil consumidores foram afetados pelo furto de cabos, somente em 2024. A quantidade de pessoas impactadas pelo furto de cabos de energia na Bahia cresceu cerca de 65% no primeiro semestre de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Neonergia Coelba.

O furto de cabos gera uma série de transtornos para os consumidores e para a companhia elétrica, destaca a concessionária. Quando ocorre um furto de cabos a energia é momentaneamente interrompida na região. Em 2023, 1.743 pessoas tiveram o fornecimento de energia suspenso temporariamente pela prática ilegal. Além disso, eletricistas da distribuidora precisam se deslocar para atender a ocorrência. Em 2024, 650 equipes precisaram atuar na recomposição da fiação furtada. Esses profissionais deixam de atender outras demandas para resolver as situações causadas pelo furto.

Existe solução para o problema?

Para tentar inibir a prática, a Neoenergia desenvolveu um dispositivo que facilita o contato do eletricista com a polícia civil, em caso de um possível furto. Com o dispositivo, o colaborador informa a situação à central da Neoenergia Coelba, que acionam equipes da Polícia Civil. Além disso, a companhia vem mapeando e compartilhando com as autoridades os lugares com reincidência da prática e está substituindo as caixas da rede subterrânea por materiais chumbados com solda e concreto, a distribuidora também instalou inibidores de acesso nos postes de energia.

Segundo o gerente de Segurança Corporativa da Neoenergia Coelba, Jonathas Lobo, a distribuidora mantém contato constante com a secretaria de segurança pública e autoridades policiais para discutir sobre a temática. “Esse trabalho contempla, entre outras iniciativas, o compartilhamento de informações estratégicas e viabilização de ações como a Operação Metallis, que é uma iniciativa da SSP que visa combater e responsabilizar os receptadores de materiais e equipamentos furtados”, afirma Lobo.