Salvador não terá o Natal no Campo Grande em 2023, diz diretor

O Natal de Salvador em 2023 sofrerá mudanças em relação aos anos anteriores, como a redução da celebração no Campo Grande. A prefeitura irá levar a decoração natalina para o Centro Histórico. As mudanças no Natal foram reveladas pelo diretor de Turismo, Gegê Magalhães, em entrevista para a rádio Metrópole nesta terça-feira (14).



Segundo o diretor, as ruas em torno da praça do Campo Grande estão passando por uma grande reestruturação. Por conta disso, acontecerá a mudança do Natal para o Centro Histórico. “Teremos alguma coisa no Campo Grande, mas não vai ser da grandiosidade do que tinha nos outros anos. O Prefeito realmente está descentralizando o Natal, levando para vários bairros da cidade e apoiando eventos que já aconteciam nos bairros”, disse Gegê Magalhães.