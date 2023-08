Salvador recebe Festival de hambúrguer junto com o Restaurant Week

Hamburguer. Crédito: Shutterstock

A capital baiana receberá, entre 5 de outubro e 5 de novembro, a primeira edição da Salvador Burguer Gourmet. O festival gastronômico vai acontecer no mesmo período em que a Restaurant Week (SRW), campanha que chega a sua 22ª edição e busca democratizar a alta gastronomia e proporciona a oportunidade de pessoas saborearem pratos requintados por preços acessíveis.



Conforme apurado em primeira mão pelo Alô Alô Bahia, os restaurantes participantes da Burguer Gourmet irão oferecer hambúrguer + acompanhamento a preço fixo. Haverá duas categorias de menu: tradicional (blend de 130g a 150g) e plus (blend de 160g a 180g). A ideia é que cada hamburgueria participante do festival ofereça três opções de burguer e três opções de acompanhamentos.

Assim como acontece no Restaurante Week, os preços ficarão mais acessíveis para o consumidor. Os valores e os restaurantes confirmados ainda não foram divulgados porque a organização está fechando os contratos com as empresas participantes. A cada menu vendido será acrescentado R$ 2,00 de doação para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

As inscrições para os restaurantes que desejam participar da primeira edição do festival Salvador Burguer Gourmet e para a 22ª Edição da Salvador Restaurant Week estão abertas. Mais informações podem ser obtidas através do email [email protected]; pelos celulares (71) 99289-4628 (Manu) e (71) 99313-5078 (Tati Freitas); e pelo Instagram @salvadorrestaurantweek.