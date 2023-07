Salvador recebe primeira edição de festival de música gospel

Salvador irá receber, nesta semana, a primeira edição do festival de música gospel 'Canta Bahia'. O evento, gratuito, será realizado na sexta-feira (7) e no sábado (8), às 18h, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, e promete reunir os maiores nomes do gênero musical no país.



Idealizado pelo governo do estado, o 'Canta Bahia' visa fomentar a cultura evangélica por meio da música, dança e outras manifestações artísticas. Mais de 30 mil pessoas são esperadas nos dois dias do encontro, que também promove a paz social.