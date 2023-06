Salvador recebe seminário gratuito sobre Gestão em Saúde

A Rede Mater Dei de Saúde realiza, pela primeira vez em Salvador, o Seminário de Gestão em Saúde, no próximo dia 13 de julho, das 13h às 17h50. A 13ª edição do evento chega à capital baiana com uma novidade: acontecerá de forma híbrida e terá como tema Sustentabilidade do Setor de Saúde: é possível fazer a diferença. O evento é gratuito, aberto ao público e conta com inscrições online já disponíveis.



O seminário, que acontece no Centro de Convenções do Hospital Mater Dei Salvador, no Centro Médico, contará com a presença de importantes entidades e empresas do setor, se consolidando como uma oportunidade para debater temas importantes ligados à área da saúde, gerando discussão que será de interesse de médicos, gestores e profissionais da saúde em geral. Serão debatidos temas como: Data Science e Inteligência Artificial, ESG e Sustentabilidade a Longo Prazo, Os Desafios de Crescimento e Expansão dos Negócios na Saúde e Eficiência para a Entrega de Valor e Controle de Desperdícios.