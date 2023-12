Salvador tem carros a partir de R$ 62 mil; confira os mais procurados

Mês mais vantajoso para o setor automobilístico, dezembro é marcado pelo aumento da procura por carros, sejam eles novos ou seminovos. Nesse período, há quem também prefira trocar seu automóvel por um mais moderno com negociações feitas diretamente com as concessionárias. Para atender todos os gostos, as lojas de automóveis Salvador estão com ofertas especiais para alavancar as vendas. Os custos são a partir de R$ 61.990,00.



O carro com o valor mais em conta é o Renault Kwid. O veículo, originalmente vendido por R$ 72.990,00, tem desconto superior a R$ 10 mil e é um dos carros-chefes da Renault. “O Kwid hoje é o carro mais procurado por ser o veículo mais barato do Brasil. É o carro mais comercial, tem a melhor manutenção do mercado e, durante quatro anos seguidos, foi eleito como o carro que tem a maior revenda. É um veículo que entrega uma média de 15 km/L de combustível e, por ter todos esses recursos de custo-benefício, as famílias o procuram”, afirma Luciano Aragão, gerente de veículos novos da Renault.