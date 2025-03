CONFIRA

Salvador tem mais de 90 vagas de emprego com salários de até R$ 2,7 mil nesta sexta (28)

Oportunidades são oferecidas pelo Simm e SineBahia

Quem procura oportunidade de emprego pode contar com mais de 90 vagas disponíveis para esta sexta-feira (28), em Salvador. As vagas têm salários de até R$ 2,7 mil e são oferecidas pelo Sine Bahia e pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm). Também há opções para a Região Metropolitana de Salvador e interior do estado. Confira abaixo.>