Salvador terá dois voos por semana para Valença

Quem for de Salvador para Valença terá mais uma opção de transporte a partir do próximo domingo (9). Além dos ônibus e dos carros usados para fazer o trajeto de cerca de 120 km entre as cidades - pelo trajeto mais curto via Ferry Boat e BA-001 -, também será possível fazer a viagem de avião. A informação foi anunciada, nesta quinta-feira (6), pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur).



O voo terá duração prevista de 30 minutos entre Salvador e Valença, cidade da Costa do Dendê que fica a 17 km da ilha de Morro de São Paulo, um dos principais pontos turísticos da Bahia. A aeronave será do modelo ATR-72, com capacidade para 70 passageiros.