FIM DE SEMANA

Salvador terá domingo chuvoso; confira previsão

A previsão do tempo para este fim de semana aponta para probabilidade de chuva, sobretudo, no domingo (5). O boletim metereológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica chances de até 90% de chuvas moderadas, a qualquer hora do dia, com céu nublado.