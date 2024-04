VEM MAIS CHUVA

Confira previsão do tempo desta semana em Salvador

Entre terça-feira (30) e sábado (4), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. Já no domingo (5), a previsão é de chuvas moderadas, com possibilidade de chuva fortes, a qualquer hora do dia.