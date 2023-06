Salvador terá 'Feira da Gestante' com produtos a partir de R$ 2

Ambas as feiras sediadas na capital baiana terão mais de 40 expositores de todo o país. Crédito: Divulgação

No próximo mês, Salvador irá sediar dois eventos para famílias que estão à espera de um novo membro: a 'Feira da Gestante, Bebê e Criança', do dia 4 ao dia 9, no Porto Salvador Eventos, no bairro do Comércio; e a 'Feira da Gestante', entre os dias 5 e 9, no Shopping da Bahia. Ambos serão gratuitos.



Com 37 anos de existência e considerada um dos maiores eventos do segmento no Brasil, a primeira delas terá oferta de peças de roupas a partir de R$ 2,50. Haverá variedade de produtos nacionais e importados e itens personalizados, todos a preço de fábrica.

Estarão presentes cerca de 40 expositores de todo o país — inclusive, grandes marcas de fabricantes e lojas, como Trape Zape, Bebê Alegre e Bichos da Arca —, que vendem por varejo e atacado e estarão distribuídos em mais de 1,6 mil metros quadrados.

No espaço climatizado, que facilita a realização de grandes compras com tranquilidade, as mamães poderão montar o enxoval completo do bebê — com mamadeiras, roupas, calçados, kit berço, produtos de higiene, almofadas e itens para banho —, além de móveis para o quarto, artigos de decoração, carrinhos, bebê-conforto e cadeirinhas.

Também serão encontradas diversas marcas de roupas para mães e filhos. Outro destaque são os itens personalizados e peças que podem ser bordadas no momento da compra. Do dia 4 ao dia 7, a feira estará aberta ao público das 12h às 20h; no dia 8, das 10h às 21h; e, no dia 9, das 10h às 19h. Mais informações estão disponíveis no perfil @FeiraDoBebe_Salvador no Instagram.

No Shopping da Bahia

Na feira realizada no Shopping da Bahia, os consumidores também encontrarão desde chupeta até quarto completo, com preços a partir de 2 reais. Serão mais de 40 expositores do país inteiro. O evento se destaca pela oferta de produtos para crianças de até 2 anos, mas os pequenos de até 6 também são contemplados.

Do dia 5 ao dia 8, o funcionamento será das 12h às 21h; e, no dia 9, das 12h às 20h. A expectativa é que esta edição receba 6 mil pessoas. Mais informações estão disponíveis no perfil @FeiraDaGestante.Salvador no Instagram.