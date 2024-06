PREVISÃO DO TEMPO

Salvador terá fim de semana com chuvas e céu nublado, aponta Codesal

Previsão de chuvas fracas e moderadas pode se estender até o São João

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 20:05

Capital deve ter céu nublado a parcialmente nublado no próximo fim de semana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A véspera de São João será chuvosa para aqueles que ficarem em Salvador. De acordo com a Defesa Civil municipal (Codesal), a previsão para o próximo domingo (23) é de céu nublado com chances de 60% de chuvas fracas ou moderadas a qualquer hora do dia. Já no sábado (22), a probabilidade de precipitações cai para 30%, com chuvas leves e isoladas, a qualquer hora do dia.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), a temperatura no sábado se manterá entre 22º (mínima) e 27º (máxima). No domingo a previsão é de 23º (mínima) e 27º (máxima). A expectativa é que o padrão se mantenha na segunda (24) com variações entre 22º e 27º.