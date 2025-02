INCENTIVO E ACESSO À CULTURA

Salvador terá nova Caixa Cultural em prédio histórico no Pelourinho

Casa Nobre ou Palacete Saldanha irá ser reformado para abrigar o projeto

Anna Luiza Santos

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 14:30

Caixa Cultural Salvador Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (14), a CAIXA assinou um Termo de Compromisso em conjunto com o governo do estado da Bahia, o Ministério da Cultura e o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para a expansão da CAIXA Cultural Salvador. A partir de agora, o banco terá dois espaços na capital baiana reservados ao incentivo e à promoção da cultura. >

O Termo declara que os órgãos vão empregar ações conjuntas e selar o compromisso para aquisição e posterior restauração, reforma e adaptação do famoso imóvel Casa Nobre ou Palacete Saldanha, localizado no centro de Salvador. O prédio histórico também já foi sede do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e ocupa um quarteirão inteiro na região do Pelourinho. >

“Nós começamos um diálogo para a ampliação da nossa CAIXA Cultural e, agora, a expectativa nossa é que em, no máximo, dois meses esse equipamento seja entregue à CAIXA para que eles possam fazer a reforma, modernizar e, em breve, termos mais um grande centro cultural em Salvador. Esse investimento da CAIXA é uma celebração para nós”, declarou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. >

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a importância da instalação da CAIXA Cultural no Pelourinho. “Eu me sinto, nesse momento, muito grata e feliz por saber que nós estamos trazendo um equipamento cultural, com a CAIXA, para um local tão importante, patrimônio e relíquia não só da história da Bahia, mas da história do Brasil. Importante agradecer todo o apoio que a CAIXA tem dado também nas colaborações com a Ministério da Cultura, uma parceria longa”, disse. >

Já o presidente da CAIXA afirmou que os espaços culturais do banco ajudam a consolidar a cultura como memória e identidade do país. “A cultura é um guardião do conhecimento, e CAIXA está disposta, cada vez mais, a investir nela. No ano passado, investimos mais de R$ 60 milhões através das sete unidades da CAIXA Cultural, sendo cerca de R$ 7 milhões aqui na Bahia. Por isso sabemos no que vai se tornar esse novo equipamento em Salvador na promoção da cultura. Nada mais simbólico do que estarmos assinando esse termo no período pré-carnavalesco”, confessa Vieira. >