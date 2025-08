VEJA

Samba de São Lázaro anuncia retorno em Salvador com horário reduzido

Anúncio foi publicado nas redes sociais e confirmado pela prefeitura

Maysa Polcri

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 17:19

Samba de São Lázaro acontece tradicionalmente nas noites de sexta Crédito: Reprodução

O Samba de São Lázaro, uma dos mais tradicionais de Salvador, anunciou que voltará a acontecer. O retorno está marcado para esta sexta-feira (8), a partir das 19h, no Largo do São Lázaro, no bairro da Federação. A festa será comandada pelo grupo Oz Favoritos, com participações de Lu Dakele Jeito, Dinho Comunidade e Ednei do Trombone.>

A festa de largo teve inicialmente o seu horário reduzido após queixas de moradores por conta do barulho na região residencial. Depois, o samba foi suspenso. Um evento-teste chegou a ser anunciado em dezembro do ano passado, com início marcado para às 18 horas. >

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) confirmou o retorno do evento com o aval da Central de Licenciamento de Eventos Integrada (CLE). De acordo com a pasta, a liberação é para que a festa aconteça entre 19h e 22h. A redução de horário do samba, que costumava atrair visitantes até o dia amanhecer, divide a população. Enquanto o público reivindica que a festa dure até mais tarde, moradores da localidade prezam pelo sossego nas noites de sexta-feira. Antes da proibição, o evento costumava iniciar às 22h - horário em que é, agora, estipulado o fim. >

A festa acontece ao ar livre, em frente à Igreja de São Lázaro e São Roque, e é gratuita. Diversos comerciantes aproveitam o movimento para vender bebidas e comidas. Uma reportagem recente do CORREIO mostrou que os bares da localidade se tornaram ponto de encontro de alunos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) há anos. >