Samu de Juazeiro está sem macas para atendimento de emergência, confirma prefeitura

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Juazeiro alertou nesta segunda-feira (22) um problema de retenção das macas nos hospitais da região. Todas as macas utilizadas pelo serviço estão retidas nas unidades hospitalares da região.

“Mais uma vez, estamos com problemas de retenção das nossas macas, que estão sendo utilizadas como leitos improvisados nas unidades hospitalares que estão superlotadas. Pedimos a compreensão das pessoas e garantimos que estamos em contato constante para resgatar as macas nos hospitais”, disse o coordenador médico do Samu de Juazeiro, Franclen Rusvell.