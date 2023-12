Santa Bárbara: ruas do Pelourinho estão lotadas nesta segunda (4)

Devotos lotam as ruas do Largo do Pelourinho. Crédito: Gil Santos/CORREIO

Um mar vermelho tomou as ruas do Pelourinho em plena segunda-feira (4). As comemorações pelo dia de Santa Bárbara levaram uma multidão para a região vestida de vermelho e branco. A missa está sendo celebrada em um palco montado em frente a Fundação Casa de Jorge Amado enquanto as demonstrações de fé se multiplicam pela ladeira e ruas laterias. Fiéis levaram terços, imagens, retratos e oferendas para a Santa. No candomblé, hoje é dia de Iansã, por isso, os religiosos de matriz africana também marcaram presença ao lado dos católicos.

A professora Ana Maria Lima, 44 anos, levou um terço e a já tradicional rosa vermelha. Ele contou que foi pedir pela saúde e pelo bem-estar da família. "Eu venho todos os anos e sempre fico emocionada. Ter fé é algo impressionante porque é uma força e um amor que a gente não sabe explicar", disse.

Atrás do palco, a baiana Andrelina dos Santos Filho, 76 anos dança ao som dos cânticos e atabaques, o que atraiu a atenção de fotógrafos e turistas. Ela contou que mora no bairro de Praia Grande, no Subúrbio, mas atravessa a cidade há três décadas para participar da festa.

"Até na covid eu vim. Botei a máscara e meu álcool e vim. Sempre que eu peço, sou atendida porque eu peço com fé. Eu fico o ano todo pensando só nela, me preparando só para ela. É uma alegria", contou.