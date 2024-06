FESTA

São João no Centro Histórico começa hoje; confira programação

Mais de 20 shows gratuitos acontecerão na região

Da Redação

Publicado em 11 de junho de 2024 às 10:58

São João no Centro Crédito: Anderson Moreira

Tem forró pra tudo quanto é lado no São João do Centro Histórico já a partir desta terça-feira (11). Até o dia 25 de junho shows diários e gratuitos subirão nos palcos do Largo do Pelourinho (Coreto do Largo), Cruzeiro do São Francisco (Estação de Forró São João), Largo do Santo Antônio Além do Carmo (Coreto Musical Santo Antônio), Praça da Sé (Estação São Pedro), Mercado de São Miguel (Estação São Miguel) e Escadaria do Paço.

Ao todo serão 27 shows com artistas da terra se apresentando no festejo junino.

Confira a programação:

Programação do Largo do Cruzeiro do São Francisco - Estação de Forró São João

Dia 11 de junho

18h30 às 21h30 – Luciano Sanfoneiro

Dia 12 de junho

18h30 às 21h30 – Gel Barbosa

Dia 13 de junho

18h30 às 21h30 – Trio Resfulengo

Dia 14 de junho

18h30 às 21h30 – Forró Mangueados

Dia 15 de junho

18h30 às 21h30 – Pedro Paes

Programação do Largo do Pelourinho - Coreto do Largo

Dia 12 de junho

16h30 às 19h – Forró Fissura

20h às 22h - Banda Melaço de Cana

Dia 13 de junho

16h30 às 19h – Forró Bom Todo

20h às 22h - Banda Cacau com Leite

Dia 14 de junho

16h30 às 19h – Val Gonzaga

20h às 22h - Filomena Bagaceira

Dia 15 de junho

16h30 às 19h – Forró Bambu

20h às 22h - Banda Cangaia de Jegue

Dia 16 de junho

16h30 às 19h – Forró Fissura

Programação do Largo do Santo Antônio Além do Carmo - Coreto Musical Santo Antônio

Dia 11 de junho

21h30 às 00h00 – Daniel Frota

Dia 13 de junho

21h30 às 00h00 – Banda Zé de Tonha

Dia 20 de junho

17h às 19h30 - Pedro Paes

20h às 21h30 - Forró Tropical com Juliana Leite, Daniel Neto e Alexandre Vieira

Dia 21 de junho

17h às 19h30 - Forró Fissura

20h às 21h30 - Welington Pacheco

Dia 22 de junho

17h às 19h30 - Forró Mangueados

20h às 21h30 - Adelmo Casé - Tributo a Gonzagão & Dominguinhos

Dia 23 de junho

17h às 19h30 - Val Gonzaga

20h às 21h30 - Forró RodaPé

Dia 24 de junho

17h às 19h30 - Luciano Sanfoneiro

20h às 21h30 - Daniel Frota

Escadaria do Paço

Dia 25 de junho - 19h

Show de encerramento do São João do Centro Histórico, na Escadaria do Paço

Gerônimo Santana - “Gerônimo o herói do sertão e a saga do forró”, com participação de Gonzagão, o ator Vitório Emanuel.

Programação da Praça da Sé - Estação São Pedro

Dia 13 de junho

17h às 19h30 - Pedro Paes

20h às 22h - Banda Ú Tal do Xote

Dia 14 de junho

17h às 19h30 - Forró Fissura

20h às 22h - Banda Zé de Tonha

Dia 15 de junho

17h às 19h30 - Shalom Adonai & Trio Luar do Sertã

20h às 22h - Welington Pacheco

Dia 16 de junho

17h às 19h30 - Gravatados do Forró

20h às 22h - Zéu lobo e Alcatéia Band

Dia 17 de junho

17h às 19h30 - Luciano Sanfoneiro

20h às 22h - Forró BomTodo

Dia 18 de junho

17h às 19h30 - Gel Barbosa

20h às 22h - Targino Gondim

Dia 19 de junho

17h às 19h30 - Banda Sextando

20h às 22h - Forró Tropical com Juliana Leite, Daniel Neto e Alexandre Vieira

Dia 20 de junho

17h às 19h30 - Zéu lobo e Alcatéia Banda

20h às 22h - Daniel Frota

Dia 21 de junho

17h às 19h30 - Forró Bambu

20h às 22h - Trio Resfulengo

Dia 22 de junho

17h às 19h - Trio Buruá

21h30 às 23h30 - Val Gonzaga

Dia 23 de junho

17h às 19h - Forró Mangueados

21h30 às 23h30 - Banda Forró Daqui

Dia 24 de junho

17h às 19h - Forró RodaPé

21h30 às 23h30 - Forró Fissura

Programação - Estação São Miguel

Dia 15 de junho

14h às 16h - Forró Fissura

17h às 19h - Welington Pacheco