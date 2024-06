Feira da Sé promove edição especial de São João em Salvador

A tradicional Feira da Sé vai celebrar a cultura nordestina e o artesanato local em edição especial de São João. O evento acontece nos dias 15 e 16 de junho, no bairro Aquarius, em Salvador. No local, o público poderá encontrar opções de roupas, acessórios, artigos para mesa posta, iguarias da culinária junina, flores e mais.

A programação inclui ainda apresentações musicais que prometem agitar o público. O forró nordestino de Val Gonzaga sobe ao palco no sábado (15), das 13h às 15h30, e Joca Lobo dá sequência das 16h às 19h. No domingo (16), o arrasta pé continuará com Gel Barbosa, das 12h30 às 14h30, e a banda Sextando, das 16h30 às 18h.