Sargento da PM é afastado suspeito de cobrar propina em Periperi

Foi afastado das atividades o sargento da Polícia Militar denunciado por cobrança de propina para permitir o trabalho de mototaxistas no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O oficial é lotado na 18° Companhia Independente (CIPM) e não teve a identidade divulgada. As informações são da TV Bahia.

“Disseram que cometi desacato, vieram com a viatura até aqui [no ponto de mototáxi] me intimidando com olhares. Tentei disfarçar, não devo nada. Não me deram voz de abordagem. Quando peguei a moto, efetuaram três disparos em minha direção. Quando tentei adentrar em minha casa, me agrediram com socos", contou.