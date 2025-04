LÍDER ESPÍRITA

Saúde de Divaldo Franco é delicada e alimentação é feita por sonda

Médium foi diagnosticado com câncer em novembro do ano passado

O estado de saúde do médium Divado Franco, de 97 anos, é delicado e requer cuidados especiais. Apesar de estar lúcido, o líder espírita precisa, atualmente, de uma sonda gástrica para ajudar na hidratação e alimentação. A situação acontece após o diagnótico de câncer ba bexiga, recebido em novembro do ano passado. >

Em nota, a Mansão do Caminho, obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, informou que o baiano finalizou o tratamento contra a doença e retornou para casa em bom estado de saúde com ótimas notícias sobre a remissão, porém passou a apresentar dificuldades para manter os nutrientes e líquidos necessários. "Um quadro de saúde relativamente comum para um idoso", ressaltou. >