Saúde nos Bairros chega no Uruguai a partir desta segunda (22)

Estrutura estará no local até 3 de agosto

O Saúde nos Bairros, programa realizado pela prefeitura de Salvador, iniciou os atendimentos nesta segunda-feira (22) na localidade dos Alagados, no bairro do Uruguai. A estrutura está montada na Rua Luiz Régis Pacheco, na Paróquia Nossa Senhora dos Alagados, até o dia 3 de agosto.

No local é possível realizar consultas médicas especializadas, consultas pediátricas aos sábados, vacinação, exames laboratoriais e de imagem, como USG Abdome total, USG Mama bilateral, USG Tireoide, USG Doppler colorido carótidas, USG Pélvica (ginecológica), eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma transtorácico e mamografia bilateral. Além destes serviços, haverá ainda atendimento odontológico, preventivo e agendamento para raio-x, bem como a captação de pacientes para realização de cirurgias eletivas, como de vesícula, hernia, hemorroida e histerectomía.

O atendimento começa às 7h, por ordem de chegada, e os interessados devem apresentar Cartão SUS, RG e, caso necessário, o guia dos exames pretendidos. Caso não tenha requisição, o paciente passará com o médico clínico no próprio local e realizará os exames.

O Saúde nos Bairros também acontece na quadra de futebol da Bela Vista, Alameda Engenheiro Antônio Franco, em Alto de Coutos, e no Campo do Corte, Via 002, em São Cristóvão, até o próximo sábado (27).