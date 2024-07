SERVIÇO

Saúde nos Bairros ultrapassa 1,2 milhão de procedimentos realizados em 15 meses

A meta do programa é alcançar todas as regiões necessitadas, garantindo que nenhum morador fique sem assistência médica. Atualmente, a iniciativa está presente nos bairros de São Cristóvão (Campo do Corte, Via 002) e Alto de Coutos (quadra de futebol da Bela Vista, Alameda Engenheiro Antônio Franco), até o próximo dia 27, das 7h às 17h; e no CEU Valéria (Rua B, Nova Brasília de Valéria) até este sábado (20), das 8h às 15h30. Já a Capelinha de São Caetano recebe o programa neste fim de semana (dias 20 e 21).