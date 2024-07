COMBATE

Saúde realiza vacinação e teste rápido para hepatites virais em Salvador

No último dia da campanha Julho Amarelo, mês dedicado ao combate às Hepatites Virais, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza no Multicentro Liberdade uma programação especial para a comunidade e profissionais de saúde. A ação acontece nesta quarta-feira (31), das 8h30 às 11h.

O objetivo central do encontro é o de reforçar e conscientizar a população sobre as formas de prevenção dessas doenças através de palestras com especialistas, distribuição de materiais educativos e realização de testes rápidos para hepatites B e C. Já os profissionais serão orientados quanto ao manejo correto de materiais perfurocortantes, como agulhas, seringas e lâminas, que quando não manuseados e descartados corretamente representam um alto risco de transmissão da doença.