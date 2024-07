DE GRAÇA

Shopping Paralela recebe campanha de vacinação antirrábica

Nos próximos dois finais de semana centro de compras terá ação gratuita dedicada a cães e gatos

Da Redação

Publicado em 26 de julho de 2024 às 15:15

Shopping Paralela Crédito: Marketing/Shopping Paralela

O Shopping Paralela recebe neste sábado (27) e domingo (28), de forma gratuita, a campanha de vacinação antirrábica animal. A ação, realizada em todo o Nordeste, Norte e Centro-Oeste, será no Petpark do centro de compras, localizado no piso L1, em frente à Praça de Eventos II.

Neste sábado, o evento será realizado das 9h às 16h, e no domingo, das 12h às 17h. Podem se vacinar cães e gatos acima de três meses de idade. O animal deve estar saudável para tomar a vacina.

“Não há necessidade de levar documentos. Basta levar o pet. Vale lembrar que, se for animal de grande porte, o uso de focinheira e coleira é indicado. No caso dos gatos, vale adotar o uso da caixinha transportadora”, reforça a chefe do setor de vigilância da raiva Animal do Centro de Controle de Zoonoses, Danielle Dantas.