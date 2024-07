SALVADOR

Suspeito de roubar joalheria no Shopping Paralela ganha liberdade provisória

O homem suspeito de roubar uma loja de joias no Shopping Paralela, em Salvador, foi liberado pela Justiça nesta terça-feira (9). Vitor Maxsuel Guimarães Espelho foi preso em flagrante no domingo (9) e confessou a prática do crime de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

A liberdade provisória foi concedida considerando que o suspeito não possui registros de antecedentes criminais, além de não ter sido empregada violência ou grave ameaça no cometimento do crime.

De acordo com a decisão, além dos requisitos, não houve solicitação do Ministério Público ou da Autoridade Policial para conversão da prisão preventiva.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem foi detido pelos seguranças do Shopping, sob alegação de que ele estava, desde a noite do dia anterior, escondido no local e pela manhã rompeu o gesso do teto e invadiu a loja Ivan Joias.