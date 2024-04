BARRA

'Se fosse socorrido, meu avô teria sido salvo', lamenta neta de mergulhador morto

O enterro será realizado nesta quarta-feira (3), às 14h, no cemitério Campo Santo

Familiares e amigos do mergulhador Erivan José Pedroso, 61 anos, que foi encontrado morto na terça-feira (2) na Praia do Farol da Barra, clamam por justiça. Erivan teria sido atropelado por uma lancha enquanto mergulhava. O enterro será realizado nesta quarta-feira (3), às 14h, no cemitério Campo Santo.