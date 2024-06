Mussurunga

SEC afirma que há vagas de EJA em escola distante 500 metros de colégio fechado à noite por insegurança

As aulas noturnas no Colégio Estadual Raul Sá, em Mussurunga I não têm previsão de retorno. Os relatos, publicados pelo Correio nesta segunda-feira (17) dão conta de que pouco mais de 50 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em sua maioria pais e mães de família, não foram mais às aulas, com medo de serem atacados pelo Bonde do Maluco, facção que controla o tráfico em Mussurunga – boa parte deles mora em Vila Verde, área de atuação do Comando Vermelho. Entretanto, em nota enviada à reportagem, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia informou que há vagas para a EJA turno noturno, no bairro de Mussurunga, no Colégio Estadual Padre Palmeira, localizado a 500 metros do Colégio Estadual Raul Sá.