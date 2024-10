RACISMO

Secretaria investiga professora por 'premiar' alunos negros com banana em escola de Sussuarana

O caso se tornou público após uma publicação da professora e influenciadora Bárbara Carine nesta quarta-feira (23). Em vídeo, a escritora contou que a situação ocorreu no dia 10 de outubro e havia sido relatado a ela por um ex-aluno, que hoje é professor no colégio. "Segundo relatos do professor, [a educadora] tem o hábito de fazer essa trilha matemática nas escolas públicas do Salvador", disse.

Embora a ideia do vídeo tenha sido fazer com que o "caso não caia no esquecimento da Secretaria de Educação do Estado da Bahia", segundo palavras de Bárbara, a professora removeu o vídeo das suas redes sociais. "Arquivei o reels sobre o caso de racismo na escola em Sussuarana, pois estavam confundindo a referida 'professora' com outra professora com as mesmas características citadas no vídeo. Mas o importante é que o PAD está aberto e espero que a profissional responda pelo crime", explicou.