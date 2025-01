EDUCAÇÃO BÁSICA

Secretaria convoca mais 313 professores classificados em concurso na Bahia

Convocados devem enviar documentação entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) anunciou, neste sábado (25), no Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação de mais 313 candidatos aprovados no processo seletivo para contratação temporária de professores da Educação Básica. A seleção foi realizada por meio de seleção sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). >