SEGURANÇA

Secretários de Segurança Pública vão enviar carta ao Congresso pedindo mudanças no Código Penal

Gestores sugeriram alterações em alguns pontos para tornar as punições mais duras

Gil Santos

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 13:52

Marcelo Werner durante evento na Barra Crédito: Gil Santos/ CORREIO

O Conselho Nacional de Secretários da Segurança Pública e Defesa Social (Consesp) vai sugerir alterações no Código Penal Brasileiro para tonar as punições mais duras. A informação foi revelada pelo titular da SSP da Bahia, Marcelo Werner, nesta sexta-feira (18). A discussão sobre a carta ocorreu esta semana, durante um encontro de três dias do Conselho, em São Paulo (SP), e o documento deve ser encaminhado nas próximas semanas. Nesta sexta, o Governo do Estado entregou 127 novas viaturas para Salvador e o interior.

Um dos pontos da carta pede que o homicídio ocorrido a mando ou por associação com facções criminosas seja entendido como uma qualificadora. Na prática, se a mudança for aprovada significa que quem for condenado por esse tido de crime, além da pena pelo assassinato, pode pegar mais 5 a 10 anos de prisão. O secretário Marcelo Werner disse que o objetivo é evitar a sensação de impunidade e explicou as sugestões.

“Trouxemos essa qualificadora para o homicídio que é praticado por ou a mando de organização criminosa, que é o que vemos em sua maioria. Pontuamos também para colocar dentro do Código Penal a possibilidade de conversão de prisão preventiva, nas audiências, para os reincidentes na prática criminosa de crimes violentos. E também solicitamos o aumento de pena para quem pratica denúncia caluniosa nas audiências de custódia, por mentir diante da autoridade judicial”, explicou,

O secretário lembrou que o Código Penal Brasileiro é da década de 1940 e afirmou que, mesmo com as revisões feitas nas últimas décadas, é preciso fazer novas atualizações. Ele disse que houve uma banalização do crime no Brasil, cobrou penas mais duras e contou que o encontro do Conselho evidenciou que a atuação do crime organizado é uma preocupação nacional.

“Falamos na reunião sobre a violência geral como um todo e da habitualidade criminosa. Não podemos tratar criminosos contumazes em prática de crime violento, contra o patrimônio e contra pessoa, como se fosse um crime famélico. É preciso um tratamento diferenciado. A gente tem um respeito muito grande e um trabalho continuo e integrado com o Ministério Público e o Poder Judiciário, mas a gente precisa fazer uma provocação para que haja uma mudança na legislação penal brasileira”, afirmou.

Werner explicou que o encontro do Conselho encerrou nesta quinta-feira, disse que na reunião foram definidas as mudanças no Código Penal que serão sugeridas ao Congresso e que a carta está sendo redigida. Depois que o texto estiver pronto, o documento deve ser enviado aos parlamentares.

A entrega das 127 viaturas ocorreu no Farol da Barra, em Salvador. Do total de veículos, 97 vão para 45 unidades da Polícia Militar, em 16 municípios; 26 para a Polícia Civil, beneficiando 25 unidades policiais em 12 municípios, e mais quatro para o DPT.