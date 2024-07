SALVADOR

Sede do Cadastro Único passa a atender sem necessidade de agendamento

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. A iniciativa da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), visa ampliar o acesso daqueles que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, para que possam contar com os benefícios do CadÚnico.

O gestor da pasta ressalta, no entanto, que para atendimento nos outros 43 postos, o agendamento continua imprescindível. Os interessados em acessar os serviços do Cadastro Único em um posto mais próximo de sua residência devem agendar o atendimento através do site do Salvador Digital.