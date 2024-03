SERVIÇO

Sempre realiza atendimentos do Cadastro Único neste sábado (2)

Não há necessidade de agendamento prévio

Publicado em 29 de fevereiro de 2024 às 16:31

Sempre realiza atendimentos do Cadastro Único neste sábado Crédito: Vitor Santos/Sempre PMS

A sede do Cadastro Único, na Rua Miguel Calmon, 28, Comércio, volta a abrir neste sábado (2), das 8h às 12h, para realização de atendimentos sem a necessidade de agendamento prévio. A ação faz parte do leque de serviços assistenciais do Vida Nova, novo programa da ações sociais da Prefeitura, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes de Lazer (Sempre).

O titular da pasta, Júnior Magalhães, ressalta que a ampliação dos atendimentos do CadÚnico aos sábados, inovação trazida com a implementação do Vida Nova, visa fazer o serviço chegar a quem mais precisa. “Só no último sábado (24), mais de 300 pessoas, que não conseguem comparecer de segunda a sexta-feira, buscaram fazer inscrições, atualizações ou tirar dúvidas – número que se iguala aos alcançados durante a semana”.

Funcionamento

O Cadastro Único é o instrumento que mostra o mapeamento das famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza, e os direciona para participação de programas e benefícios sociais, como o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia, para auxiliar a superação das vulnerabilidades e riscos sociais.