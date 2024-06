Sede do Conselho Tutelar de Roma mudou; veja onde fica

A sede do Conselho Tutelar de Roma, que funcionava na Rua Léllis Piedade, mudou de endereço. Agora, a unidade que acompanha casos de crianças e adolescentes que estão com direitos ameaçados ou violados fica dentro do complexo de saúde Dr. José Carlos Pitangueira , na Rua Arauá, na Ribeira. A inauguração foi nesta terça-feira (11). Segundo a prefeitura, a mudança foi oferecer uma estrutura mais adequada ao serviço.

“Está mais adequada, dentro do território de abrangência, com mais salas e maior dinâmica. A equipe é a mesma, temos a assistente social e cinco conselheiros. Além disso, o complexo de saúde ao lado dará um bom suporte, com um Caps. Muitas dessas crianças acolhidas podem ter um direcionamento médico especializado no mesmo território, ou seja, essa união de serviço vai beneficiar a comunidade”, disse.