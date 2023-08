Segundo suspeito de matar blogueiro e fotógrafo é morto pela PM

Após o tiroteio, os policiais encontraram o homem ferido. Segundo a PM, ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde não resistiu.

Com o suspeito, segundo a polícia, foram encontradas uma pistola .380, 13 pinos de cocaína, 123 embalagens plásticas com maconha, 19 pedras de crack e um comprimido de LSD.

O primeiro crime aconteceu no dia 13 de abril. A vítima foi o blogueiro baiano Antônio de Amorim Assis Filho, 37 anos, conhecido como Anthony Amorim. Ele tinha cerca de 60 mil seguidores.

O crime aconteceu na Rua Angélica Rocha, no bairro da Boa Vista de São Caetano. Segundo a polícia, ele estava dentro de casa quando foi alvo de um ataque a tiros.

O blogueiro morava com a esposa e a filha de seis anos, fruto de um relacionamento anterior, mas elas não ficaram feridas.

O segundo crime atribuído ao traficante morto pela PM é o assassinado do fotógrafo Gilmar Santana. Ele foi morto na madrugada do dia 1º de maio no bairro de Boa Vista de São Caetano.