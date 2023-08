SEI lança revista Bahia Análise & Dados com o tema 'desigualdades'

Crédito: Divulgação

O novo número da revista Bahia Análise & Dados (BA&D), periódico da linha editorial da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (Sei), aborda o tema Desigualdades: múltiplas evidências. A edição apresenta 21 artigos, organizados em dois tomos, disponíveis a partir desta quinta (31) para download no site da Sei, na seção Publicações SEI.



A BA&D é um periódico voltado para a divulgação de artigos técnico-científicos que busca contribuir para a reflexão sobre temas relevantes na atualidade. A nova edição aborda questões econômicas, sociais, culturais, de gênero, raça e cor, de acesso a serviços básicos, violência, pobreza e miséria, dentre outras que afetam de forma díspar os indivíduos na busca por qualidade de vida e bem-estar social.

“Tornou-se ainda mais urgente a necessidade de discutir tais temas devido ao recrudescimento dos processos de desigualdade, que foram acentuados pela pandemia da covid-19 e ainda hoje repercutem. Destaco a quantidade significativa de articulistas que se interessaram pelo tema e submeteram trabalhos para seleção, o que resultou em uma edição com 21 artigos, divididos em duas partes, que apresentamos agora ao público”, explica um dos editores científicos da edição, Denilson Lima.

A editora científica Soraia Borges ressalta que “a edição dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, propostos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que tem entre suas metas erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Deseja-se que este trabalho contribua para o planejamento de políticas públicas cada vez mais efetivas e capazes de mitigar as disparidades”.

O primeiro tomo apresenta as seções Desigualdades regionais, Pobreza, Racismo, Gênero e Outras formas de desigualdades. Em seu artigo inicial, Formação do território e desenvolvimento regional no Brasil no século XXI, a revista aborda assunto fundamental para o entendimento das desigualdades no país, que é o processo de formação regional no Brasil.

Já o segundo tomo apresenta conteúdos sobre insegurança alimentar, saúde e educação, disparidades que expressam mais sensitivamente as desigualdades sociais. Artigos dedicados à insegurança alimentar são destaque, uma vez que estão de volta as discussões sobre como retirar, mais uma vez, o Brasil do mapa da fome.